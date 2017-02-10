Мыскина: нам показалось, что Блинкова более опытный игрок в командных встречах

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина объяснила выбор состава на одиночные матчи в противостоянии с Китайским Тайбэем в Мировой группе II. Игры пройдут в Москве 11-12 февраля. Первыми на корт выйдут Екатерина Макарова — Ли Ясюань, затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь.
«Катя Макарова – лидер команды. Тут, наверное, вопросов не возникает, почему она играет завтра. Что касается Ани Блинковой, то был сложный выбор, честно скажу. Потому что все девчонки играли очень хорошо – тренировочная неделя прошла в хорошей, рабочей обстановке. Решение было принято буквально недавно. Нам показалось, что Аня более опытный игрок именно в командных встречах – она провела очень много матчей за сборную России в юниорском теннисе и в итоге по поводу субботы мы решили, что будет играть Анна Блинкова», — сказала Мыскина корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.