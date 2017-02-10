Кузнецов и Елгин стали первыми финалистами Софии в парном разряде

Россияне Андрей Кузнецов и Михаил Елгин вышли в финал турнира серии ATP 250 в Софии. В полуфинале они победили вторых сеяных, хорвата Анте Павича и австрийца Александра Пейю, со счётом 6:4, 6:4. По ходу матча, продолжавшегося 1 час 3 минуты, российский дуэт не проиграл ни одного гейма на подаче.
Для 35-летнего Елгина это третий финал за три недели. Сначала он завоевал титул на челленджере в Ренне в паре с россиянином Евгением Донским, затем выиграл челленджер в Квимпере вместе со словаком Игором Зеленаем.
Второй полуфинал, в котором примут участие серб Виктор Троицки и словак Мартин Клижан, добравшиеся до четвертьфинала в одиночном разряде, состоится на следующий день.