Ноа: зная, что Моресмо уйдёт, французские теннисистки позвонили мне

рассказал о совмещении постов капитана сборных Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.«Ещё за несколько месяцев до прошлогоднего финала Кубка Федерации я знал, чтоуйдёт со своего поста. Тогда наши теннисистки позвонили мне. Я был тронут.Сначала я думал, что мне придётся мотаться по миру туда и обратно, но потом внимательно посмотрел на расписание и увидел, что оно отлично составлено. Кроме того, мне помогает вице-капитан Мэри Пирс. Я хотел, чтобы в команде тренеров была девушка, и не мог представить себе работу ни с кем, кроме неё», — приводит слова Ноа официальный сайт Кубка Федерации.В четвертьфинале, который пройдёт 11-12 февраля, Франции предстоит сыграть в гостях со Швейцарией.