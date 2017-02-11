Флипкенс вывела Бельгию вперёд в матче с Румынией во второй Мировой группе КФ

Бельгийка Кирстен Флипкенс оказалась сильнее румынки Моники Никулеску со счётом 6:3, 6:4 в стартовом поединке матча второй Мировой группы Кубка Федерации в Бухаресте. 31-летняя теннисистка из Бельгии, занимающая 74-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, проиграла 4 гейма на своей подаче, а также записала в свой актив 19 «виннерсов» при 21 невынужденной ошибке. Моника активно выиграла 15 розыгрышей и допустила 24 собственных неточности.
Во второй встрече сыграют Сорана Кырстя и Янина Викмайер.