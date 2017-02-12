Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации со счётом 4-1

Анна Блинкова и Анна Калинская в пятом поединке матча Россия — Тайвань во второй Мировой группе Кубка Федерации переиграли Чань Чиньвэй и Ли Ясюань со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 29 минут. Россиянки дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету проигравших два эйса, три двойные ошибки и два брейка.
Итоговый счёт в матче Россия – Тайвань стал 4-1. Россия вышла в плей-офф Мировой группы. Соперник станет известен после жеребьёвки, которая состоится 14 февраля. Это будет одна из 7 команд (победители второй Мировой группы и проигравшие в первом раунде Мировой группы — 2017). Во время жеребьёвки Россия будет в числе сеяных команд. Очередной матч сборной России — 22-23 апреля.