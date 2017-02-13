Гаске: Зверев заслужил победу в финале

Француз Ришар Гаске прокомментировал своё поражение от немца Александра Зверева в финале турнира в Монпелье со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
«Это был сложный матч. Первый сет прошёл в упорной борьбе. Я плохо начал матч, и соперник быстро взял мою подачу. Сделать два брейка в матче с игроком с такой мощной подачей очень непросто. Я сумел вернуться в игру, но он и во втором сете взял мою подачу. Я допустил несколько ошибок.
Зверев выполняет очень мощные удары, а его подача просто невероятна. Он заслужил победу в финале. Но в целом я остался доволен неделей», — цитирует Гаске официальный сайт тура.