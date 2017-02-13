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Сборная России может сыграть с украинками в плей-офф Мировой группы КФ

13 февраля 2017, понедельник. 17:08. Теннис
Стали известны возможные соперники сборной России в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. В посев попали сборные Франции, России, Германии и Нидерландов. Несеяными являются команды Бельгии, Словакии, Испании и Украины.

В число сеяных в плей-офф Мировой группы II вошли сборные Италии, Румынии, Австралии и Канады. Не попали в посев сборные Китайского Тайбэя, Великобритании, Казахстана и Сербии.


Жеребьёвка состоится 14 февраля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок Федерации
Новости. Теннис
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