Сборная России может сыграть с украинками в плей-офф Мировой группы КФ
13 февраля 2017, понедельник. 17:08.
Теннис
Стали известны возможные соперники сборной России в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
. В посев попали сборные Франции, России, Германии и Нидерландов. Несеяными являются команды Бельгии, Словакии, Испании и Украины.
В число сеяных в плей-офф Мировой группы II вошли сборные Италии, Румынии, Австралии и Канады. Не попали в посев сборные Китайского Тайбэя, Великобритании, Казахстана и Сербии.
Жеребьёвка состоится 14 февраля.