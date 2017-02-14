Джумхур: победа над Андерсоном важна для меня, ведь ранее он входил в топ-10

Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины прокомментировал свою победу в матче первого круга турнира в Мемфисе над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 6:4.
«Это большая победа для меня, особенно после ряда неприятных поражений в последние несколько недель. На прошлой неделе я в трёх сетах проиграл Сеппи, в Австралии в пяти партиях уступил Троицки. Я играл хорошо, но не смог найти путь к победе. После подобных поражений теряешь уверенность в своих силах.
Победа над Кевином очень много значит для меня, ведь ранее он входил в топ-10. Я провёл прекрасный матч, отлично сражался и нашёл заряд позитивной энергии после проигрыша первого сета и своей подачи во втором», — цитирует Джумхура официальный сайт тура.