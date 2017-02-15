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175 лет назад
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С. Уильямс, Возняцки и Бушар снялись в купальниках для SI Swimsuit
15 февраля 2017, среда. 16:44.
Теннис
Американка
Серена Уильямс
, датчанка
Каролина Возняцки
и канадка
Эжени Бушар
приняли участие в фотосессии для очередного номера журнала Sports Illustrated Swimsuit.
Официальный сайт издания опубликовал видео моментов с прошедшей съёмки. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке:
http://www.si.com/swimsuit/model/serena-williams/2017/videos
Источник:
Sports Illustrated
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Теги
Каролина Возняцки
Серена Уильямс
Эжени Бушар
Фото
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