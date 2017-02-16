Янг может встретиться с Иснером, Джумхур — с Куэрри в 1/4 финала в Мемфисе

Американеци теннисист из Боснии и Герцеговинывышли в четвертьфинал турнира в Мемфисе. Янг в матче второго круга встречался со своим соотечественником Райлли Опелкой (WC) и победил в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:3. Поединок продолжался 1 час 12 минут. На счету Янга 5 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. За место в полуфинале Дональд сразится либо с японцем Йосихито Нисиокой, либо со своим соотечественником Джоном Иснером (2).Джумхур на стадии второго раунда встречался с бельгийцем Стивом Дарси (7) и также одержал победу в двух партиях — 7:6 (7:2), 6:4. Эта встреча длилась 1 час 35 минут. На счету Джумхура 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Следующим соперником Дамира станет победитель американского дерби Райан Харрисон — Сэм Куэрри (3).