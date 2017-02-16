Иснер: может, и хорошо, что перед игрой с Янгом я сразился с левшой

Американец Джон Иснер поделился впечатлениями после побед во втором круге турнира в Мемфисе над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и оценил своего следующего соперника — соотечественника Дональда Янга.
«Было нелегко, но я знал, что получится именно так. Возможность стартовать со второго круга — это палка о двух концах. Ты играешь с соперником, который уже провёл здесь матч и ощущает уверенность в своих силах. У меня же не было такого ощущения перед игрой. Однако я сохранял спокойствие. Мне удалось сделать брейк в начале второго сета и довести его до победы. Третий сет был очень трудным.
Может, и хорошо, что перед игрой с Янгом я сразился с левшой. Знаю, что он будет действовать агрессивно, выполняя свои привычные, молниеносные удары», — цитирует Иснера официальный сайт тура.