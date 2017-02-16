Американский студент: не мог представить, что Бушар согласится на свидание
16 февраля 2017, четверг. 13:48.
Теннис
20-летний американский студент Джон Гёрке
поделился впечатлениями от прошедшего свидания с канадской теннисисткой Эжени Бушар
. Уроженка Уэстмаунта проспорила ему свидание в «Твиттере» во время Супербоула-2017. Пока преимущество со счётом 28:3 было у «Атланты», 22-летняя теннисистка написала: «Я так и знала, что «Атланта» победит». На что один из её подписчиков ответил: «Если выиграет «Нью-Ингленд», сходим на свидание?» Финалистка «Уимблдона-2014» ответила: «Не вопрос».
Джон и Эжени вместе посетили игру НБА между «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». По словам Гёрке, это было лучшее свидание в его жизни.
О самом споре Джон в интервью The Kansas City Star сказал: «Я подумал, что всё-таки есть шанс, что она ответит. Но не мог представить, что она согласится. Когда игра закончилась, случился настоящий взрыв. Все начали писать мне сообщения. Мой „твиттер“ разрывался. Впервые мне пришлось отключить уведомления».