Беккер: возвращение Шараповой? Я за то, чтобы давать людям второй шанс

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер поделился своим мнением по поводу возвращения в тур россиянки Марии Шараповой.
«В общем и целом я всегда за то, чтобы давать людям второй шанс. Она заплатила за свою ошибку и была дисквалифицирована на достаточно длительный срок. Не знаю только, как отреагируют на её возвращение другие игроки, но это тоже право выбора каждого. Надеюсь, атмосфера в раздевалке будет достаточно хорошей. Женскому туру возвращение Марии точно пойдёт на пользу», — приводит слова Беккера Tennis World USA.