Бердых: ранний брейк во 2-м сете очень помог, а дальше всё пошло по накатанной

Чех Томаш Бердых прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Роттердаме над французом Ришаром Гаске со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
«Это были два разных сета. Начало получилось не идеальным, как сказал мой тренер Горан Иванишевич. Я не показывал своей лучшей игры. К счастью, я сумел найти свой ритм довольно быстро, а затем заиграл отлично. Борьба была упорной, но тай-брейк я провёл уверенно.
С начала второго сета я стал оказывать больше давления на соперника, чаще выходил к сетке. Ришар, почувствовав давление, предоставил мне пару шансов. Ранний брейк очень помог, а дальше всё пошло по накатанной. Я провёл очень хороший матч», — цитирует Бердыха официальный сайт тура.