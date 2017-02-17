Феррер: Федерер и Надаль очень важны для АТР-тура

После поражения во втором круге турнира в Аргентине 27-я ракетка мира испанец, отвечая на вопросы журналистов, вернулся мыслями к финалу Australian Open, в котором играли«Федерер играл быстрее, чем обычно, завершал розыгрыши в 3-4 удара. Это был идеальный матч для него с точки зрения тактики, он не устал, так как отдыхал перед финалом больше, чем Рафа. Каково это — играть против Федерера? У него очень разнообразные удары, он владеет инициативой лучше, чем кто-либо другой. С Надалем он разный, он очень мощный, особенно при игре с форхенда и на приёме. Я не знаю, сколько лет они ещё будут играть, но чем дольше, тем лучше для АТР-тура. Они очень важны для спорта», — приводит слова Феррера Tennis World USA.