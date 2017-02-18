Гёрке: очень надеюсь, что второе свидание с Бушар всё-таки состоится

20-летний студент, сходивший на свидание с канадской теннисисткой, раскрыл некоторые подробности встречи. Финалистка Уимблдона проспорила ему свидание во время Супербоула-2017.«После матча НБА мы поехали ко мне в гостиницу, где поболтали несколько минут. Она разрешила поцеловать себя в щёчку, что стало прекрасным завершением прекрасного вечера. Джинни согласилась на второе свидание, что привело меня в восторг. Я очень надеюсь, что вторая встреча всё-таки состоится, и мы сможем лучше узнать друг друга», — приводит слова Гёрке Fox Sports.