Харрисон: были моменты, когда думал, что больше не буду играть на таком уровне

Американец Райан Харрисон поделился эмоциями от победы над своим соотечественником Дональдом Янгом со счётом 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Мемфисе.
«Сейчас это какой-то сюрреализм. У меня в карьере было несколько трудных моментов, когда я думал, что больше никогда не буду играть на таком уровне. Дональд отыграл несколько матчболов, сыграв превосходно. Но я не допускал ошибок, поэтому сказал себе, что должен оставаться спокойным. Так что я просто улыбался и продолжал делать то, что делал», — приводит слова Харрисона официальный сайт АТР.