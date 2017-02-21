Феррер: комментарии Тони по поводу работы с Надалем удивили меня

Испанец Давид Феррер поделился отношением к тому, что Тони Надаль прекратит работать с Рафаэлем после завершения нынешнего сезона, а также отметил, чем восхищается в каждом из игроков «Большой четвёрки».
«Конечно, у такого решения есть свои причины, но я был удивлён. После травмы Рафа вернулся на великолепный уровень, и Тони, безусловно, сыграл в этом важнейшую роль. Они с Рафой всегда очень помогали друг другу, и комментарии Тони удивили меня. Но посмотрим, ещё многое может случиться.
Что мне нравится в игроках „Большой четвёрки“? В Рафе — образованность, ум. В Роджере — элегантность, в Джоковиче — фэйр-плей. В Маррее — талант. А если говорить про Феррера, то решительность.
Я женился, но мою жизнь это почти не изменило — изменились только теннисные результаты. Моя жена — хирург-окулист, она занята работой и не может всегда путешествовать со мной. Она была в Австралии, но нельзя забывать, что у каждого из нас своя работа. Нормально, что с годами мне становится тяжелее на корте, но я ещё хочу играть и побеждать», — сказал Феррер в интервью Canchallena La Nacion.