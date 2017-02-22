Карлович и Томич не смогли выйти во второй круг турнира в Делрэй Бич

Хорват Иво Карлович (2) и австралиец Бернард Томич (6) не смогли преодолеть барьер первого круга на турнире в Делрэй Бич. Карлович в первом раунде встречался с американцем Дональдом Янгом и уступил на двух тай-брейках — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Встреча продолжалась полтора часа, и за это время теннисисты на двоих не заработали ни одного брейк-пойнта. Следующим соперником Янга будет его соотечественник Тейлор Фритц.
Томич в первом круге встречался с бельгийцем Стивом Дарси (Q). Бернард выиграл первый сет, но в итоге уступил — 6:3, 1:6, 4:6. Эта встреча также продолжалась полтора часа. Следующим соперником Дарси будет победитель пары Томми Хаас (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Также во второй круг турнира пробились американцы Стив Джонсон (5) и Джаред Доналдсон.