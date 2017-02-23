А. Радваньска: думаю, Шарапова будет опасной соперницей с первого же матча

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, проигравшая 17-летней американке Катрин Беллис в третьем круге турнира в Дубае со счётом 4:6, 6:2, 2:6, поделилась ожиданиями от возвращения в тур россиянки Марии Шараповой. Уроженка Нягани была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ожидается, что Шарапова вернётся к соревнованиям на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«Думаю, Шарапова сразу сможет демонстрировать отличный теннис. Она уже делала это после травмы плеча.
Не думаю, что она потеряет игровой ритм. Мне кажется, она будет опасной соперницей с первого же матча. На неё можно будет попасть уже в первом круге. Жеребьёвка будет интересной, учитывая, что она не войдёт в посев. Но попасть на неё — это не лучший жребий», — цитирует Радваньскую Sport360.