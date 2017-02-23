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А. Радваньска: думаю, Шарапова будет опасной соперницей с первого же матча

23 февраля 2017, четверг. 10:02. Теннис
Польская теннисистка Агнешка Радваньска, проигравшая 17-летней американке Катрин Беллис в третьем круге турнира в Дубае со счётом 4:6, 6:2, 2:6, поделилась ожиданиями от возвращения в тур россиянки Марии Шараповой. Уроженка Нягани была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ожидается, что Шарапова вернётся к соревнованиям на турнире в Штутгарте 26 апреля.

«Думаю, Шарапова сразу сможет демонстрировать отличный теннис. Она уже делала это после травмы плеча.
Не думаю, что она потеряет игровой ритм. Мне кажется, она будет опасной соперницей с первого же матча. На неё можно будет попасть уже в первом круге. Жеребьёвка будет интересной, учитывая, что она не войдёт в посев. Но попасть на неё — это не лучший жребий», — цитирует Радваньскую Sport360.
Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
Теги
Агнешка Радваньска Допинг Шарапова Мария Шарапова
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