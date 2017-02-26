Пуи: не хочу довольствоваться финалом турнира в Марселе

Француз Люка Пуи, победивший в полуфинале турнира в Марселе своего соотечественника Ришара Гаске со счётом 7:5, 6:3, прокомментировал ход встречи и рассказал о своих ожиданиях от финала с Жо-Вильфридом Цонгой.
«За последние несколько недель мы много тренировались с Ришаром, так что у меня был чёткий план на игру, который я смог реализовать. В концовке первого сета я провёл хорошие геймы, действовал агрессивно и оказывал на него большое давление.
Победа над игроком уровня Гаске всегда придаёт уверенности. Мне осталось провести один матч здесь, и я намерен его выиграть. Не хочу довольствоваться финалом», — приводит слова Пуи We love tennis.