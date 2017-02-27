Свитолина стала 10-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WТА от 27 февраля украинка Элина Свитолина впервые в карьере поднялась на 10-ю строчку рейтинга WTA. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на восьмой позиции.
Рейтинг WTA. 27 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7405.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4670.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (9). Мэдисон Кис (США) — 3897.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3890.
…
15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2340.
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1936.
35 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1490.
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1481.
81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 767.
83 (82). Евгения Родина (Россия) — 749.
89 (92). Ирина Хромачёва (Россия) — 697.