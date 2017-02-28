Калинская в двух сетах обыграла Гарсию на старте турнира в Куала-Лумпуре

Россиянка Анна Калинская (Q) вышла во второй круг турнира в Куала-Лумпуре, обыграв француженку Каролин Гарсию (3) со счётом 7:5, 6:2. 18-летняя уроженка Москвы 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Гарсии 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Калинская — Гарсия в Куала-Лумпуре.
За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с победительницей матча Александра Крунич (Сербия, LD) — Хань Синьюнь (Китай).
В ещё одном матче первого круга китаянка Ван Цян (6) победила сербку Нину Стоянович — 6:1, 6:3.