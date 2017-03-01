Долгополов уступил Чиличу в Акапулько, проиграв решающий сет со счётом 0:6

Хорват Марин Чилич (3) пробился во второй круг турнира в Акапулько. На старте соревнований он обыграл украинца Александра Долгополова (WC) — 6:3, 4:6, 6:0.
Поединок продолжался полтора часа. На счету Чилича 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Долгополов подал навылет 6 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 4. Следующим соперником Чилича будет его соотечественник Борна Чорич.
Также во второй круг пробился американец Дональд Янг, который в первом раунде встречался с австралийцем Бернардом Томичем. Томич проиграл первый сет на тай-брейке, после чего отказался от продолжения борьбы.