Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Долгополов уступил Чиличу в Акапулько, проиграв решающий сет со счётом 0:6

1 марта 2017, среда. 02:51. Теннис
Хорват Марин Чилич (3) пробился во второй круг турнира в Акапулько. На старте соревнований он обыграл украинца Александра Долгополова (WC) — 6:3, 4:6, 6:0.

Поединок продолжался полтора часа. На счету Чилича 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Долгополов подал навылет 6 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 4. Следующим соперником Чилича будет его соотечественник Борна Чорич.

Также во второй круг пробился американец Дональд Янг, который в первом раунде встречался с австралийцем Бернардом Томичем. Томич проиграл первый сет на тай-брейке, после чего отказался от продолжения борьбы.
Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 01:00 МСК
Александр
Долгополов
Марин
Чилич

Акапулько 2017 . 1-й круг
01 марта 2017 года, среда. 01:00 МСК
Бернард
Томич
Дональд
Янг
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Долгополов Бернард Томич Дональд Янг Марин Чилич
Новости. Теннис
1 марта 2017, среда
02:51 Долгополов уступил Чиличу в Акапулько, проиграв решающий сет со счётом 0:6
00:25 Маррей: после Australian Open я переболел опоясывающим лишаем
28 февраля 2017, вторник
23:43 Фоньини, Дельбонис и Г. Мельцер с побед начали турнир в Сан-Паулу
22:59 Бывшая 11-я ракетка мира Шахар Пеэр завершила карьеру
21:26 Калинская: понимаю, что могу играть с теннисистками топ-50 и топ-100
21:00 Бердых на отказе Росола вышел во второй круг турнира в Дубае
20:00 Джумхур: надеялся, что уровень игры Вавринки будет падать. Так и получилось
19:50 Вавринка: я был недостаточно хорош в матче с Джумхуром
19:40 Маррей начал выступление на турнире в Дубае с победы над Жазири
18:40 Дзаламидзе и Кудерметова победили первых сеяных на турнире в Малайзии в паре
18:15 Суарес-Наварро проиграла Като в Куала-Лумпуре, Пэн Шуай вышла во 2-й круг
17:12 Медведев победил Аль-Авади и сыграет с Кольшрайбером в Дубае
16:58 Соперницей Калинской во втором круге турнира в Куала-Лумпуре будет Хань Синьюнь
16:46 Пуи, Копил и Эванс вышли во второй круг турнира в Дубае
16:38 Хачанов и Пэр проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде
16:13 Калинская в двух сетах обыграла Гарсию на старте турнира в Куала-Лумпуре
15:51 Корова вышла на корт на турнире ITF в Индии
15:16 Линетт и Шарипова пробились во второй круг турнира в Куала-Лумпуре
14:51 Свитолина вышла во второй круг турнира в Куала-Лумпуре
14:46 Вавринка проиграл Джумхуру в первом круге турнира в Дубае
14:41 Донской победил Южного и сыграет с Федерером на турнире в Дубае
13:36 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Жазири в Дубае
12:47 Гоффен: я уверенно действовал на своей подаче, когда это было нужнее всего
12:02 С. Уильямс предложила сыграть в теннис незнакомцам в парке Сан-Франциско
11:48 Петкович: даже не помню, когда в последний раз ждала матча так долго
11:38 Младенович: я старалась играть решительно и бороться за каждое очко
10:50 Федерер: Серена на пути к званию величайшей спортсменки всех времён
10:38 Одзаки: я очень устала, но рада, что смогла победить восьмую сеянную
10:28 Кольшрайбер: надеюсь, я смогу достичь отметки в 400 побед на этой неделе
10:14 Монфис: не ожидал, что у Сафвата настолько мощный удар с форхенда
09:44 Томпсон победил Ф. Лопеса, Эскобедо — Козлова на турнире в Акапулько
09:32 Джокович: для тенниса важно, чтобы Федерер и Надаль вновь играли в финалах ТБШ
09:11 Уотсон одолела Маттек-Сэндс на старте турнира в Акапулько
09:09 Первым соперником Рамоса на турнире в Сан-Паулу будет Элиаш
09:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Калинская — Гарсия в Куала-Лумпуре
07:29 Маннарино победил Фритца и может сыграть с Тимом в Акапулько
06:42 Цуренко и Петкович вышли во второй круг в Акапулько
06:13 Гоффен разгромил Робера, Иснер проиграл Джонсону на старте турнира в Акапулько
03:00 Чорич отдал сопернику два гейма в матче первого круга на турнире в Акапулько
02:49 Младенович стартовала на турнире в Акапулько с победы над Лепченко
00:28 Пелья обыграл Клезара в первом круге турнира в Сан-Паулу
27 февраля 2017, понедельник
23:30 Оливо вышел во 2-й круг турнира в Сан-Паулу и сыграет с Соузой
22:16 Шарапова посетила вечеринку «Оскар-2017»
22:08 Федерер: лучшего первого круга в Дубае для меня просто не могло быть
21:13 Монфис вышел во второй круг турнира в Дубае
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+