Тарпищев: пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт матч с Бельгией

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными России и Бельгии пройдёт в МСА «Лужники», и рассказал о формировании состава на это противостояние. Игры состоятся 22-23 апреля.
«Пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт этот матч Кубка Федерации. Предположительно он будет в «Лужниках» в Москве, для России и столицы это очень значимый турнир. Хочется поблагодарить Москву, которая сразу откликнулась. Есть ещё варианты провести Кубок Федерации в регионах, но пока это на уровне обсуждения. Первоначально нужно договориться с игроками, чтобы понять, где им лучше играть в силу переездов.
Сейчас капитан команды Анастасия Мыскина ведёт переговоры с Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой. Ещё есть вероятность, что Елена Веснина сыграет. Принцип формирования команды такой – два опытных игрока и два молодых. Сейчас идёт смена поколений, и это просто необходимо.
Мы играем дома, поэтому победа необходима. Бельгия – это не слабая команда, но у нашей сборной хорошие шансы её обыграть. Нужно побеждать бельгиек и возвращаться в Мировую группу. При хорошей подготовке и без собственных ошибок наша сборная сделает это», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.