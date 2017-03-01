Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарпищев: пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт матч с Бельгией

1 марта 2017, среда. 16:21. Теннис
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между женскими сборными России и Бельгии пройдёт в МСА «Лужники», и рассказал о формировании состава на это противостояние. Игры состоятся 22-23 апреля.

«Пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт этот матч Кубка Федерации. Предположительно он будет в «Лужниках» в Москве, для России и столицы это очень значимый турнир. Хочется поблагодарить Москву, которая сразу откликнулась. Есть ещё варианты провести Кубок Федерации в регионах, но пока это на уровне обсуждения. Первоначально нужно договориться с игроками, чтобы понять, где им лучше играть в силу переездов.

Сейчас капитан команды Анастасия Мыскина ведёт переговоры с Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой. Ещё есть вероятность, что Елена Веснина сыграет. Принцип формирования команды такой – два опытных игрока и два молодых. Сейчас идёт смена поколений, и это просто необходимо.

Мы играем дома, поэтому победа необходима. Бельгия – это не слабая команда, но у нашей сборной хорошие шансы её обыграть. Нужно побеждать бельгиек и возвращаться в Мировую группу. При хорошей подготовке и без собственных ошибок наша сборная сделает это», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Мыскина Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Елена Веснина Шамиль Тарпищев Кубок Федерации
Новости. Теннис
1 марта 2017, среда
16:43 Маррей: игроки, дисквалифицированные за допинг, не должны получать «уайлд-кард»
16:21 Тарпищев: пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт матч с Бельгией
15:54 Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Копила
15:53 Вердаско одолел Баутисту-Агута во втором круге турнира в Дубае
14:35 Медведев в двух сетах проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Дубае
14:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Донской в Дубае
13:25 Вихлянцева: постараюсь внести вклад в развитие тенниса в Волгограде
13:19 Керкхове вышла в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре
12:44 Шарапова получила «уайлд кард» на турнир в Риме
12:27 Джокович: я не ждал, что матч с Клижаном получится лёгким
12:21 Матч Россия — Бельгия в плей-офф Мировой группы КФ пройдёт в «Лужниках»
11:47 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Кольшрайбер в Дубае
11:46 Чжан Кайлинь вышла в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре
11:24 Томлянович: победа над Бушар была одной из самых эмоциональных для меня
10:35 Пуиг: на тай-брейке я думала лишь о том, что нужно бороться за каждое очко
10:25 Маррей: единственное, в чём возникли проблемы в игре с Жазири, — это 1-я подача
10:05 Свитолина снялась с турнира в Куала-Лумпуре
09:58 Дель Потро с трудом одолел Тиафо и сыграет с Джоковичем на турнире в Акапулько
09:50 Като: на протяжении всего матча с Суарес-Наварро я играла агрессивно
09:10 Победа над Чеккинато стала для Фоньини 250-й в карьере
09:06 Свитолина одержала 250-ю победу в карьере
08:59 Тим обыграл Симона, Сок уступил Нисиоке в первом круге в Акапулько
08:59 Лучич-Барони, Гёргес, Макхэйл вышли во второй круг в Акапулько, Бушар выбыла
07:13 Надаль обыграл М. Зверева в первом круге турнира в Акапулько
04:53 Джокович вышел во второй круг в Акапулько, где может сыграть с дель Потро
04:40 Шварцман отдал всего 2 гейма Беллуччи на старте турнира в Сан-Паулу
03:56 Пуиг и Гантухова с побед стартовали на турнире в Акапулько
03:38 Берлок, Рууд и Соуза вышли во второй круг в Сан-Паулу
02:51 Долгополов уступил Чиличу в Акапулько, проиграв решающий сет со счётом 0:6
00:25 Маррей: после Australian Open я переболел опоясывающим лишаем
28 февраля 2017, вторник
23:43 Фоньини, Дельбонис и Г. Мельцер с побед начали турнир в Сан-Паулу
22:59 Бывшая 11-я ракетка мира Шахар Пеэр завершила карьеру
21:26 Калинская: понимаю, что могу играть с теннисистками топ-50 и топ-100
21:00 Бердых на отказе Росола вышел во второй круг турнира в Дубае
20:00 Джумхур: надеялся, что уровень игры Вавринки будет падать. Так и получилось
19:50 Вавринка: я был недостаточно хорош в матче с Джумхуром
19:40 Маррей начал выступление на турнире в Дубае с победы над Жазири
18:40 Дзаламидзе и Кудерметова победили первых сеяных на турнире в Малайзии в паре
18:15 Суарес-Наварро проиграла Като в Куала-Лумпуре, Пэн Шуай вышла во 2-й круг
17:12 Медведев победил Аль-Авади и сыграет с Кольшрайбером в Дубае
16:58 Соперницей Калинской во втором круге турнира в Куала-Лумпуре будет Хань Синьюнь
16:46 Пуи, Копил и Эванс вышли во второй круг турнира в Дубае
16:38 Хачанов и Пэр проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде
16:13 Калинская в двух сетах обыграла Гарсию на старте турнира в Куала-Лумпуре
15:51 Корова вышла на корт на турнире ITF в Индии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+