Донской — первый с 2013 года теннисист не из топ-100, победивший Федерера

Россиянин Евгений Донской (Q) в матче второго круга турнира в Дубае победил швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Таким образом, 26-летний москвич, занимающий 116-е место в рейтинге АТР, стал первым за 3,5 года игроком не из топ-100, победившим Федерера.
Предыдущий раз 18-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» уступал теннисисту, не входящему в первую сотню, в полуфинале турнира в Гамбурге в июле 2013 года, когда Роджер проиграл аргентинцу Федерику Дельбонису, занимавшему тогда 114-ю позицию.