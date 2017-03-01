Навратилова: правила позволяют Шараповой получать WC после дисквалификации

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разрядепрокомментировала критику в адрес организаторов турниров, предоставляющих «уайлд-кард» россиянке. Напомним, что дисквалификация Марии за нарушение антидопинговых правил истекает 26 апреля.«В теннисе есть обоснованные правила. Мария нарушила их и до сих пор расплачивается за это. Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться «уайлд-кард». Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать», — написала Навратилова на своей странице в сети «Твиттер».В среду, 1 марта, о предоставлении «уайлд-кард» Шараповой объявили организаторы турнира в Риме.