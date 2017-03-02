Уволенный за оскорбление В. Уильямс комментатор перенёс сердечный приступ

Бывший комментатор телеканала ESPN, уволенный после того, как во время матча американкисо швейцаркойна Открытом чемпионате Австралии сравнил бывшую первую ракетку мира с гориллой, перенёс сердечный приступ, сообщает TMZ. По словам Дага, врачи назвали причиной приступа стресс.Ранее Адлер, уволенный по обвинению в расизме, заявил, что не говорил слово «горилла» (gorilla), а произнёс слово «партизан» (guerrilla), имея в виду агрессивный стиль тенниса. Адлер потребовал от ESPN компенсацию, так как никто не берёт его на работу после увольнения за проявление расизма.