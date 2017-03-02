«На пару часов Донской стал мировой звездой» — подкаст

Журналисты «Чемпионата» Дмитрий Шахов и Илья Рывлин в подкасте «Открытый чемпионат» обсуждают сенсационную победу Евгения Донского над Роджером Федерером, делятся мнениями по поводу высказываний Энди Маррея и Мартины Навратиловой относительно «уайлд кард» для Марии Шараповой, а также обсуждают скандалы с Бернардом Томичем и Ником Кирьосом, пляжную фотосессию Эжени Бушар, Каролины Возняцки и Серены Уильямс и свидание канадки с незнакомцем.
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