Вердаско: в матче с Монфисом я сыграл практически идеально

Испанец Фернандо Вердаско, переигравший в четвертьфинале турнира в Дубае француза Гаэля Монфиса со счётом 6:3, 7:5, прокомментировал достигнутый успех.
«Я провёл почти идеальный матч. Может, я мог немного агрессивнее играть на своей подаче, но после перерыва из-за дождя это было непросто. Гаэль оказывал сильное сопротивление, он очень уверенный и мощный игрок. Я очень рад выходу в полуфинал и приложу все силы, чтобы выиграть следующий поединок и пробиться в финал», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.