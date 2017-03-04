Младенович обыграла Макхэйл в полуфинале турнира в Акапулько

Француженка(2) стала первой финалисткой турнира в Акапулько. В полуфинале она в трёх сетах обыграла американку(5) — 7:5, 4:6, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. На счету Младенович 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Макхэйл подала навылет 2 раза, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 5.В финале Младенович сыграет с победительницей пары Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 1) — Леся Цуренко (Украина, 7).