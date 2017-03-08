Хили в апреле покинет пост президента федерации тенниса Австралии

Президент федерации тенниса Австралиисообщил, что в апреле покинет этот пост. Он работает в федерации с 2008 года, а в 2010 году был избран на пост президента. В прошлом году Хили был переизбран.«У нас было великолепное теннисное лето. Мы провели лучший Australian Open в истории. За последние восемь лет мы смогли добиться многого. Это лучшее время передать полномочия и переключиться на другие вызовы», — цитирует Хили Tennis World USAНовый президент федерации тенниса Австралии будет избран в октябре 2017 года.