Петкович: мы с Кербер дружим с детства, я даже знаю, как она дышит по ночам

Немка Андреа Петкович поделилась впечатлениями после победы над американкой Ваней Кинг в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе и рассказала о предстоящей встрече со своей соотечественницей Анжеликой Кербер. Кинг отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:2.
«Конечно, мне не хотелось, чтобы матч закончился именно таким образом. Надеюсь, Ване станет лучше. Она прекрасная девушка. Очень жаль, что сегодня она не могла играть на своём лучшем уровне. Я же осталась довольна своей игрой. Наверное, сейчас мне стоит отправиться на тренировочный корт и ещё немного поработать.
Что касается матча с Кербер, то мы с ней дружим с детства. Мы прошли через многое вместе. Мы много раз играли в паре, в том числе на Олимпиаде в прошлом году. Мы даже жили вместе в Бразилии, так что я в буквальном смысле знаю, как она дышит по ночам. Надеюсь, смогу использовать свои знания в предстоящем матче», — цитирует Петкович официальный сайт тура.