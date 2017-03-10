Камельзон: обязательно дадим Звонарёвой WC на St. Petersburg Ladies Trophy

Заслуженный тренер России, член директората турнира в Санкт-Петербурге Владимир Камельзон сообщил, что экс-второй ракетке мира россиянке Вере Звонарёвой может быть предоставлен «уайлд кард» на турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018 года. Накануне стало известно, что 32-летняя москвичка вошла в список теннисисток, заявившихся для участия в турнире категории ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., который пройдёт с 27 марта по 2 апреля. Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.
«Во всех отношениях я решение Веры оцениваю высоко и могу сказать, что если ей нужна будет какая-то помощь, думаю, она её получит и от федерации, и от меня лично. Для Звонаревой всегда будут открыты все корты, которыми я могу распорядиться. И могу дать консультацию, проблем нет. Будем играть St. Petersburg Ladies Trophy, обязательно дадим ей „уайлд кард“. Поставлю вопрос перед штабом. Она может считать, что один большой турнир в году, который даёт серьёзные очки, у неё есть. И все остальные турниры, которые проводим, и 25-тысячник, который летом будем играть», — цитирует Камельзона «Р-Спорт».