Свитолина: ещё не на 100 % осознала, что сделала для своей страны

Украинка Элина Свитолина, обыгравшая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе китаянку Ван Цян со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), призналась, что успех дался ей нелегко, а также поделилась эмоциями от попадания в топ-10.
«Надеюсь, зрителям понравился этот матч, мы обе играли хорошо, обе боролись. В Индиан-Уэллсе всегда довольно непростые условия.
Как чувствую себя в роли десятой ракетки мира? Какой-то разницы не заметила. Мне кажется, я ещё не на 100 % осознала, что я сделала, в том числе и для своей страны. Также невероятно, что мне удалось выиграть два титула подряд. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, что всё-таки смогла пройти дальше после такого тяжёлого матча. Надеюсь, что мне удастся показать хорошие результаты на этом турнире», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».