Хачанов: я харизматичный парень, меня сравнивают с Сафиным

52-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов, который дебютирует на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе , считает, что молодые игроки группы NextGen ATP мотивируют друг друга.
«Было забавно в прошлом году. Саша Зверев победил в Петербурге, обыграв меня в первом круге. Я очень много тренировался на той неделе и понял, что если он может выиграть титул, то и я могу. И на следующей неделе я победил в Чэнду. А через неделю Ник Кирьос выиграл свой третий титул в Токио. Так что можно сказать, что мы следим друг за другом, мотивируем и вдохновляем друг друга.
Думаю, что я харизматичный парень. Люблю пошутить, у меня довольно сильный характер. Некоторые сравнивают меня с Маратом Сафиным. Он был одним из моих любимых игроков, я всегда за ним следил. Он был первым в мире. Я смотрел, как он играет, и не то, чтобы повторял, но пытался играть подобно ему. Техника у нас не так чтоб и похожа, но мне всегда нравились теннисисты с агрессивной манерой игры», — приводит слова Хачанова Sport360.