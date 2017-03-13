Южный легко проиграл Димитрову во втором круге Индиан-Уэллса

Россиянин Михаил Южный проиграл болгарину Григору Димитрову во втором раунде «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе — 4:6, 0:6. На старте матча теннисисты обменялись брейками, и Григор добыл решающее преимущество лишь в самой концовке партии, при счёте 5:4. Во втором сете борьбы не получилось — Михаил не выиграл ни одного очка на приёме. Общая продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
В третьем круге 12-й сеянный сыграет либо с американцем Джеком Соком (17), либо со швейцарцем Генри Лааксоненом (Q).