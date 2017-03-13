Кар. Плишкова: при счёте 3:1 во втором сете я словно взяла тайм-аут

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе под третьим номером, прокомментировала свою победу в матче третьего раунда над румынкойИриной Бегу со счётом 6:4, 7:6 (7:2) и поделилась ожиданиями от встречи со швейцаркой Тимей Бачински.
«В матче были взлёты и падения. В первом сете у меня было 13 брейк-пойнтов или около того. Партия длилась час, было нелегко. Я комфортно себя чувствовала на подаче, хотя процент попадания первой был не так высок. Во втором сете я вела 3:1, но словно взяла тайм-аут и провела несколько ужасных геймов.
Соперница прибавила и стала играть агрессивнее. Тем не менее я верила в победу и в концовке стала играть активнее. Встреча могла завершиться и в трёх сетах.
Матч с Бачински также будет непростым. Я обыграла её в Кубке Федерации, но раньше уже проигрывала ей. Сегодня она тоже провела тяжёлый матч, но впереди выходной, и думаю, она будет готова к игре. Она всегда успешно выступает здесь. Её игра отлично подходит для этого покрытия. Я не хочу, чтобы она диктовала условия на корте, поэтому нужно будет играть быстрее», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.