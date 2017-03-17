Карреньо-Буста: в матче с Куэвасом важно было агрессивно играть на приёме

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над уругвайцем Пабло Куэвасом со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:4).
«Ощущения просто потрясающие. Я впервые вышел в полуфинал турнира серии „Мастерс-1000“. Это один из лучших турниров в году и, может быть, один из самых сложных, потому что здесь выступают все сильнейшие. Думаю, я добился прекрасного результата.
Матч получился непростым. В противостоянии с Пабло важно концентрироваться на своей игре, быть агрессивным на приёме, так как отскок после его второй подачи очень высокий. Мне нужно было играть активно и стараться доминировать в розыгрышах, потому что Куэвас очень опасен в ударах с форхенда», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт тура.