Самсонова — Линетт: россиянка выиграла первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос»
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В понедельник, 27 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречаются 19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и теннисистка Магда Линетт из Польши.
Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу россиянки.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
17
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|1
46
Магда Линетт
М. Линетт
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.
Комментарии
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