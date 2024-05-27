Самсонова — Линетт: россиянка выиграла первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос»

В понедельник, 27 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречаются 19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и теннисистка Магда Линетт из Польши.

Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу россиянки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.