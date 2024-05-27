Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова — Линетт: россиянка выиграла первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос»

Самсонова — Линетт: россиянка выиграла первый сет матча первого круга «Ролан Гаррос»
Комментарии

В понедельник, 27 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречаются 19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и теннисистка Магда Линетт из Польши.

Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу россиянки.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Магда Линетт
46
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.

Материалы по теме
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android