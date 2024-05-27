Алькарас рассказал, какой матч с Джоковичем заставил его развиваться

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что полуфинальный матч на «Ролан Гаррос» — 2023 с Новаком Джоковичем заставил его вырасти настолько, что в итоге он выиграл Уимблдон.

«Я многому научился в полуфинале против Джоковича и думаю, что благодаря этому матчу я смог выиграть Уимблдон. Всё, чего я добился, связано с предыдущими ситуациями, с предыдущими матчами, которые я провёл. И я думаю, что, придя на этот турнир через год после полуфинала, я стал другим игроком, более зрелым. Я очень сильно вырос с того дня. Поэтому я хочу чувствовать себя хорошо в каждом матче и каждый раз, когда выхожу на корт», — сказал Алькарас в послематчевом интервью Tennis Channel.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас сыграет со 176-м в рейтинге ATP норвежским теннисистом Йеспером де Йонгом.