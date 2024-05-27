Калинская— Бюрель: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.
25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с француженкой Кларой Бюрель (44-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте номер четырнадцать и начнётся не раньше 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинская — Бюрель.
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Спортсменки провели между собой одну игру на турнирах WTA, в которой победу одержала французская теннисистка — 6:3, 3:6, 6:4.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
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