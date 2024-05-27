Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская— Бюрель: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

Калинская— Бюрель: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с француженкой Кларой Бюрель (44-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте номер четырнадцать и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинская — Бюрель.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 13:30 МСК
Анна Калинская
25
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Бюрель
44
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

Спортсменки провели между собой одну игру на турнирах WTA, в которой победу одержала французская теннисистка — 6:3, 3:6, 6:4.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Материалы по теме
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android