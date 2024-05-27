Беккер назвал рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» одним из величайших во всём спорте

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о достижениях на «Ролан Гаррос» испанского теннисиста, 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

«Выиграть его пять раз — это уже много, выиграть его 10 раз — невозможно. Надаль выигрывал его 14 раз. Я не знаю другого такого рекорда в любом другом виде спорта. Конечная цель на глине — это менталитет, когда ты делаешь на одну ошибку меньше, чем твой соперник, что отличается от всех других покрытий», — приводит слова Беккера Punto de Break с ссылкой на CNN.

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча Надаль — Зверев пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.