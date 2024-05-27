Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер назвал рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» одним из величайших во всём спорте

Беккер назвал рекорд Надаля на «Ролан Гаррос» одним из величайших во всём спорте
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о достижениях на «Ролан Гаррос» испанского теннисиста, 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

«Выиграть его пять раз — это уже много, выиграть его 10 раз — невозможно. Надаль выигрывал его 14 раз. Я не знаю другого такого рекорда в любом другом виде спорта. Конечная цель на глине — это менталитет, когда ты делаешь на одну ошибку меньше, чем твой соперник, что отличается от всех других покрытий», — приводит слова Беккера Punto de Break с ссылкой на CNN.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024. Встреча Надаль — Зверев пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск.

Материалы по теме
Беккер — о матче Зверева и Надаля: у Саши есть шанс завершить то, что он начал в 2022 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android