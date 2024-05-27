Калинская пришла на матч Синнера на «РГ», по слухам, у них роман

25-я ракеткой мира Анна Калинская пришла на матч чемпиона Australian Open Янника Синнера против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. По слухам, российская теннисистка является новой возлюбленной итальянца.

В дни, предшествующие турниру, ходили слухи о возможном свидании Синнера и Калинской. Спортсмены пока не подтверждали и не опровергали свои отношения. 25-летняя Калинская старше Синнера на три года. Предидущая девушка Синнера была с ним одного возраста.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 россиянка сыграет с француженкой Кларой Бюрель (44-я в рейтинге WTA). Встреча между теннисистками пройдёт на корте номер 14 и начнётся не раньше 13:30 мск.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник.