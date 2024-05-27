«В первых матчах ты зажат, ждёшь ошибок». Давыденко сравнил стартовые раунды и финалы

Экс третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко рассказал, можно ли играть в первых кругах турниров так же, как на решающих стадиях.

«Я стоял в десятке мира, но могу сказать, что уровень игры всё равно разный бывает. Конечно, когда полуфинал или финал, то там уже самый высокий уровень тенниса. Ты уже прибился, чувствуешь корт, всё попадаешь в него, знаешь заранее, куда можешь попасть. А в первых матчах ты зажат, мандраж, играешь на таких же скоростях, как и другие, борешься, ждёшь ошибок, сам не рискуешь. Стараешься победить в игре соперника, свою игру особо не ведёшь. Пытаешься, но не на максимуме, как в полуфинале или финале. Я никогда не играл первый круг так, как финал. Никогда в жизни у меня такого не было – первый круг турнира всегда был самый слабый. А потом уже уровень тенниса поднимался», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».