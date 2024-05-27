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Давыденко — о мелких турнирах: едешь пару матчей сыграть, а в итоге выигрываешь титул

Давыденко — о мелких турнирах: едешь пару матчей сыграть, а в итоге выигрываешь титул
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Двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос», россиянин Николай Давыденко объяснил, почему любил выступать на неделях перед «Шлемами», и рассказал, как настраивался на эти мелкие турниры.

«Я нередко побеждал на турнире перед «Шлемом», потому что ехал просто поиграть. Вот видите, психология в чём бывает – едешь пару матчей сыграть, подготовиться к «Большому шлему», а в итоге выигрываешь титул. Так тоже часто происходило. Бывает и такая психология, что вот ты думаешь, что готов, сейчас начнёшь всех обыгрывать – и раз, проиграл в первом круге. Потому что зажался, корт не чувствуешь. Вообще что такое зажаться? Это теряется скорость, теряется всё. Если ты играешь коротко и медленно, тебя любой соперник победит. Это называется зажатие. А когда ты расслаблен, тебе всё равно, победишь ты или проиграешь, просто играешь в своё удовольствие, то делаешь это более свободно, раскованно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».

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