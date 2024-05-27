Энди Маррей: я горжусь тем, чего достиг на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей подвёл итоги своих выступлений на «Ролан Гаррос» за всю карьеру.

«Я очень хорошо выступал здесь на протяжении многих лет. Это не так заметно, потому что при сравнении моих результатов с тем, что здесь показали Рафа или Новак, это кажется незначительным. Большинство игроков согласились бы показать такие же результаты, которые были у меня здесь. Возможно, в другое время результаты были бы другими, но я горжусь тем, чего достиг здесь. Для меня это была непростая задача», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Напомним, 26 мая, Маррей в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 потерпел поражение от бывшей третьей ракетки мира швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 4:6, 2:6).

37-летний Маррей принял участие в 11 турнирах «Ролан Гаррос». Лучшим его достижением в одиночном разряде является выход в финал в 2016 году. Также он четыре раза становился полуфиналистом турнира.