Федерер — самый возрастной победитель турнира серии «Мастерс»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Мастерс» в истории. Напомним, в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 2017 года он обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку со счётом 6:4, 7:5.
Федерер одержал победу на «Мастерсе» в возрасте 35 лет и 7 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Андре Агасси, который в 2004 году выиграл «Мастерс» в Цинциннати в возрасте 34 лет и 3 месяцев.
К слову, на третьем месте в этом списке находится нынешний тренер Федерера Иван Любичич. В 2010 году хорват выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в возрасте 31 года.