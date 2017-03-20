Вавринка поднялся на третью позицию в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 20 марта швейцарец Станислас Вавринка поднялся на третью строчку, испанец Пабло Карреньо-Буста — на седьмую, американец Джек Сок — на девятую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 34-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP. 20 марта
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1635.
3 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1410.
4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 1355.
5 (4). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255.
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1130.
7 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 975.
8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 965.
9 (12). Джек Сок (США) — 950.
10 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 840.
…
34 (28). Даниил Медведев (Россия) — 345…
43 (54). Евгений Донской (Россия) — 308.
44 (49). Андрей Рублёв (Россия) — 286.