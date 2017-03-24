Возняцки разгромила Лепченко, Маттек-Сэндс вышла на Павлюченкову в Майами

Датчанка(12) уверенно вышла в третий круг турнира в Майами. Во втором раунде она разгромила американку(Q) — 6:1, 6:2.Поединок продолжался 65 минут. На счету Возняцки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Лепченко совершила 3 ошибки на подаче и упустила единственный заработанный брейк-пойнт. Следующей соперницей Возняцки будет победительница пары Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Сорана Кырстя (Румыния).В третий круг вышла также американка(WC), которая во втором раунде обыграла украинку Элину Свитолину (9) — 7:5, 6:4. Следующей соперницей Бетани будет россиянка(17).